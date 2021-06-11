«Юта» второй раз переиграла «Клипперс»
«Юта» переиграла «Клипперс» во втором матче второго раунда плей-офф НБА (117:111). «Джаз» ведут в серии 2-0.
Следующий матч состоится 13 июня.
НБА
Плей-офф
Второй раунд
Второй матч
«Юта» — «Клипперс» — 117:111 (30:29, 36:24, 27:33, 24:25)
Ю: Митчелл (37), Кларксон (24), Инглс (19), Богданович (16).
К: Джексон (29), Джордж (27 + 10 подборов), Леонард (21).
Счет в серии: 2-0
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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