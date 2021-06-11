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«Юта» второй раз переиграла «Клипперс»

08:07

«Юта» переиграла «Клипперс» во втором матче второго раунда плей-офф НБА (117:111). «Джаз» ведут в серии 2-0.

Следующий матч состоится 13 июня.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Второй матч

«Юта» — «Клипперс» — 117:111 (30:29, 36:24, 27:33, 24:25)

Ю: Митчелл (37), Кларксон (24), Инглс (19), Богданович (16).

К: Джексон (29), Джордж (27 + 10 подборов), Леонард (21).

Счет в серии: 2-0

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Евгений Козинов все материалы автора
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