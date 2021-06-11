Дабл-даблы Миддлтона и Адетокунбо помогли «Милуоки» обыграть «Бруклин»
«Милуоки» выиграл у «Бруклина» (86:83) в третьем матче второго раунда плей-офф НБА. «Бакс» сократили отставание в серии — 1-2.
Следующая игра состоится 13 июня.
НБА
Плей-офф
Второй раунд
Третий матч
«Милуоки» — «Бруклин» — 86:83 (30:11, 15:31, 22:23, 19:18)
М: Миддлтон (35 + 15 подборов), Я. Адетокунбо (33 + 14 подборов).
Б: Дюрант (30 + 11 подборов), Ирвинг (22), Браун (16 + 11 подборов).
Счет в серии: 1-2.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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