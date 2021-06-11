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Дабл-даблы Миддлтона и Адетокунбо помогли «Милуоки» обыграть «Бруклин»

05:25
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«Милуоки» выиграл у «Бруклина» (86:83) в третьем матче второго раунда плей-офф НБА. «Бакс» сократили отставание в серии — 1-2.

Следующая игра состоится 13 июня.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Третий матч

«Милуоки» — «Бруклин» — 86:83 (30:11, 15:31, 22:23, 19:18)

М: Миддлтон (35 + 15 подборов), Я. Адетокунбо (33 + 14 подборов).

Б: Дюрант (30 + 11 подборов), Ирвинг (22), Браун (16 + 11 подборов).

Счет в серии: 1-2.

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Евгений Козинов все материалы автора
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