«Юта» повторила рекорд клуба по трехочковым в плей-офф
«Юта» повторила рекорд клуба по количеству точных трехочковых в одном матче плей-офф НБА.
Во второй игре серии второго раунда плей-офф против «Клипперс» (117:111) «Джаз» реализовали 20 бросков из-за дуги, что стало повторением рекорда, установленного в августе 2020 года в игре против «Денвера».
The Jazz have made 20 three-pointers, tied for the most in a playoff game in franchise history. pic.twitter.com/r2M53wFnlA— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 11, 2021
20 threes tonight. This place was on fire.#TakeNote pic.twitter.com/MbewzUoJhT— utahjazz (@utahjazz) June 11, 2021
«Юта» ведет в серии против «Клипперс» со счетом 2-0. Третий матч серии до четырех побед состоится 13 июня.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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