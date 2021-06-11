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«Юта» повторила рекорд клуба по трехочковым в плей-офф

08:58
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«Юта» повторила рекорд клуба по количеству точных трехочковых в одном матче плей-офф НБА.

Во второй игре серии второго раунда плей-офф против «Клипперс» (117:111) «Джаз» реализовали 20 бросков из-за дуги, что стало повторением рекорда, установленного в августе 2020 года в игре против «Денвера».

«Юта» ведет в серии против «Клипперс» со счетом 2-0. Третий матч серии до четырех побед состоится 13 июня.

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