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Сегодня, 07:36

Йонас Валанчюнас повторил уникальный рекорд результативности в НБА

Иван Торопцев
Корреспондент
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Центровой «Нью-Орлеана» Йонас Валанчюнас повторил уникальный рекорд результативности НБА в матче регулярного чемпионата против «Милуоки» (119:128).

Литовец стал четвертым баскетболистом в истории лиги, которому удалось набрать 35 очков, а также сделать 15 подборов, 5 результативных передач и забросить 7 трехочковых в одной игре. До него это делали только Винс Картер, Джеймс Харден и Лука Дончич.

В матче с «Милуоки» Валанчюнас набрал 37 очков, сделал 18 подборов, отдал 5 передач и забросил 7 из 10 трехочковых.

БК Нью-Орлеан Пеликанс
Йонас Валанчюнас
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