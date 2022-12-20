«Лейкерс» без Леброна и Дэвиса разгромно проиграли «Финиксу»
«Финикс» разгромил «Лейкерс» дома в матче регулярного чемпионата НБА — 130:104.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий команды из Лос-Анджелеса Деннис Шредер, на счету которого 30 очков. Лидеры «Лейкерс» Энтони Дэвис и Леброн Джеймс пропустили матч из-за травм.
«Финикс» занимает третье место в таблице Западной конференции, «Лейкерс» идут на 12-й строчке.
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«Финикс» — «Лейкерс» — 130:104 (38:24, 30:20, 31:33, 31:27)
Ф: Пол (28), Эйтон (21 + 11 подборов), Бриджес (20)
Л: Шредер (30), Нанн (17), Брайант, Уокер (оба — 16)
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