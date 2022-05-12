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Сегодня, 21:13

Йокич рассказал, что для него значит награда MVP

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Центровой «Денвера» Никола Йокич рассказал о значении награды MVP для него.

Когда стану старым, толстым и ворчливым, буду рассказывать своим детям, что когда-то очень хорошо играл в баскетбол.

Все знают, что я все тот же парень, что был раньше. Надеюсь, что останусь прежним. Попадание в одну компанию с Биллом Расселлом и всеми, кто творил историю в этой лиге, в этом виде спорта, уже о многом говорит. Это много значит. Это своего рода наследие», — приводит слова Йокича NBA on TNT.

Йокич был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата НБА в сезоне-2021/22. В прошлом сезоне он также признавался MVP.

В сезоне-2021/22 Йокич имел средние показатели: 27,1 очка, 13,8 подбора и 7,9 передачи за игру.

Источник: https://twitter.com/NBAonTNT/status/1524525693769445376?ref_src=twsrc%5Etfw
Никола Йокич
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