«Майами» вышел в полуфинал плей-офф НБА
«Майами» выиграл у «Филадельфии» в шестом матче второго раунда плей-офф НБА — 99:90. «Хит» выиграли серию — 4-2.
Соперником «Майами» по полуфинальной серии будет победитель противостояния «Бостон» — «Милуоки» (2-3).
НБА
Плей-офф
Второй раунд
Шестой матч
«Филадельфия» — «Майами» — 90:99 (25:28, 23:21, 15:25, 27:25)
Ф: Макси (20), Эмбиид (20 + 12 подборов), Милтон (15), Харрис (14).
М: Батлер (32), Струс (20 + 11 подборов), Такер (12).
Счет в серии: 2-4.
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