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Сегодня, 04:37

«Майами» вышел в полуфинал плей-офф НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Майами» выиграл у «Филадельфии» в шестом матче второго раунда плей-офф НБА — 99:90. «Хит» выиграли серию — 4-2.

Соперником «Майами» по полуфинальной серии будет победитель противостояния «Бостон» — «Милуоки» (2-3).

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Шестой матч

«Филадельфия» — «Майами» — 90:99 (25:28, 23:21, 15:25, 27:25)

Ф: Макси (20), Эмбиид (20 + 12 подборов), Милтон (15), Харрис (14).

М: Батлер (32), Струс (20 + 11 подборов), Такер (12).

Счет в серии: 2-4.

БК Майами Хит
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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