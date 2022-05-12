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Сегодня, 08:34

Никола Йокич официально признан MVP сезона НБА

Анна Горшкова
Корреспондент
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Никола Йокич.
Фото НБА
Таблица претендентов на звание MVP.
Фото НБА
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Центровой «Денвера» Никола Йокич официально признан самым ценным игроком регулярного чемпионата НБА в сезоне-2021/22.

Отметим, что в прошлом сезоне он также признавался MVP.

В сезоне-2021/22 сербский баскетболист имел средние показатели: 27,1 очка, 13,8 подбора и 7,9 передачи за игру.

Таблица претендентов на звание MVP. Фото НБА
Таблица претендентов на звание MVP.
НБА

Йокич помог «Денверу» выйти в плей-офф НБА с шестого места в Западной конференции. Однако, уже в первом раунде команда уступила в серии «Голден Стэйт» со счетом 1-4.

В борьбе за звание MVP Йокич опередил центрового «Филадельфии» Джоэля Эмбиида и форварда «Милуоки» Янниса Адетокумбо.

Никола Йокич. Йокич второй год подряд признается лучшим баскетболистом мира. В чем его секрет?

БК Денвер Наггетс
Никола Йокич
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