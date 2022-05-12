Никола Йокич официально признан MVP сезона НБА

Центровой «Денвера» Никола Йокич официально признан самым ценным игроком регулярного чемпионата НБА в сезоне-2021/22.

Отметим, что в прошлом сезоне он также признавался MVP.

В сезоне-2021/22 сербский баскетболист имел средние показатели: 27,1 очка, 13,8 подбора и 7,9 передачи за игру.

Таблица претендентов на звание MVP. НБА

Йокич помог «Денверу» выйти в плей-офф НБА с шестого места в Западной конференции. Однако, уже в первом раунде команда уступила в серии «Голден Стэйт» со счетом 1-4.

В борьбе за звание MVP Йокич опередил центрового «Филадельфии» Джоэля Эмбиида и форварда «Милуоки» Янниса Адетокумбо.