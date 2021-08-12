Латвийский форвард Янис Тимма провел второй матч за «Орландо» в летней лиге НБА.

29-летний баскетболист принял участие в игре против «Кливленда» (84:94). Тимма провел на площадке 14 минут и набрал 8 очков, реализовав 2 из 8 трехочковых и единственный двухочковый бросок. Также на его счету 4 подбора и 1 потеря.

С 2019 по 2021 год Тимма выступал за «Химки».

В первом матче за «Орландо» против «Голден Стэйт» (91:89) латвиец набрал 11 очков и сделал 6 подборов, допустив 1 потерю.