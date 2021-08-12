Янис Тимма провел второй матч за «Орландо» в летней лиге НБА
Латвийский форвард Янис Тимма провел второй матч за «Орландо» в летней лиге НБА.
29-летний баскетболист принял участие в игре против «Кливленда» (84:94). Тимма провел на площадке 14 минут и набрал 8 очков, реализовав 2 из 8 трехочковых и единственный двухочковый бросок. Также на его счету 4 подбора и 1 потеря.
С 2019 по 2021 год Тимма выступал за «Химки».
В первом матче за «Орландо» против «Голден Стэйт» (91:89) латвиец набрал 11 очков и сделал 6 подборов, допустив 1 потерю.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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