«Лейкерс» может подкисать Томаса
«Лейкерс» рассматривают вариант с подписанием разыгрывающего защитника Айзейи Томаса, сообщает ESPN. 32-летний американец сейчас находится без клуба.
Также интерес к опытному игроку, который покинул «Нью-Орлеан», проявляет «Бостон».
Напомним, ранее Томас уже выступал за «Лейкерс» в сезоне-2017/18.
В прошлом сезоне разыгрывающий практически не выходил на паркете. В апреле он провел 10 матчей за «Нью-Орлеан», в которых набирал в среднем по 7,7 очка и 1,7 передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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