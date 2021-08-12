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«Лейкерс» может подкисать Томаса

05:12
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«Лейкерс» рассматривают вариант с подписанием разыгрывающего защитника Айзейи Томаса, сообщает ESPN. 32-летний американец сейчас находится без клуба.

Также интерес к опытному игроку, который покинул «Нью-Орлеан», проявляет «Бостон».

Напомним, ранее Томас уже выступал за «Лейкерс» в сезоне-2017/18.

В прошлом сезоне разыгрывающий практически не выходил на паркете. В апреле он провел 10 матчей за «Нью-Орлеан», в которых набирал в среднем по 7,7 очка и 1,7 передачи.

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Евгений Козинов все материалы автора

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