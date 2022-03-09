Возвращение форварда «Голден Стэйт» Грина планируется во вторник

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр рассказал, что возвращение форварда Дрэймонда Грина на площадку после травмы ожидается в ближайший вторник.

«В последние пару недель мы знали примерный срок возвращения Дрэймонда, теперь мы определили эту дату точно. Мы наблюдали, как он увеличивал свою активность и набирал форму.



Грин чувствует себя лучше с каждым днем. Завтра он будет участвовать в двусторонней игре. Я надеюсь, что остаток недели сложится удачно и Дрэймонд вернется во вторник», — приводит Clutch Points слова Керра.

На вторник, 15 марта, у «Голден Стэйт» запланирован матч против «Вашингтона» (начало — в 5.00 мск). В случае если 32-летний Грин появится на площадке, он пропустит в сумме 29 матчей. В последний раз он выходил на паркет 6 января в матче регулярного чемпионата против «Далласа» (82:99), после чего пропускал игры из-за травмы.