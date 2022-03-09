Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 13:32

Возвращение форварда «Голден Стэйт» Грина планируется во вторник

Иван Торопцев
Корреспондент

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр рассказал, что возвращение форварда Дрэймонда Грина на площадку после травмы ожидается в ближайший вторник.

«В последние пару недель мы знали примерный срок возвращения Дрэймонда, теперь мы определили эту дату точно. Мы наблюдали, как он увеличивал свою активность и набирал форму.

Грин чувствует себя лучше с каждым днем. Завтра он будет участвовать в двусторонней игре. Я надеюсь, что остаток недели сложится удачно и Дрэймонд вернется во вторник», — приводит Clutch Points слова Керра.

На вторник, 15 марта, у «Голден Стэйт» запланирован матч против «Вашингтона» (начало — в 5.00 мск). В случае если 32-летний Грин появится на площадке, он пропустит в сумме 29 матчей. В последний раз он выходил на паркет 6 января в матче регулярного чемпионата против «Далласа» (82:99), после чего пропускал игры из-за травмы.

Источник: https://clutchpoints.com/warriors-news-steve-kerr-reacts-to-draymond-green-march-14-return-promise/
БК Голден Стэйт Уорриорз
Дрэймонд Грин
0

Читайте также

На Украине потребовали лишить тренера Тимощука лицензии и титулов
Диггинс оскорбилась на газету, которая назвала ее феей. Американская лыжница считает, что на нее навесили ярлык
«Решение ФИФА не вступит в силу до тех пор, пока...» Юрист — об исключении России из отбора ЧМ
Мазепин: «О разрыве контракта с «Хаас» узнал из пресс-релиза. Не считаю возможным вернуться туда, где меня не хотят видеть»
Голос: как научиться говорить красиво?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Голден Стэйт» разгромил «Клипперс» и прервал серию из 5 поражений подряд
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости