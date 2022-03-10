44 очка Тейтума помогли «Бостону» переиграть «Шарлотт»

«Бостон» выиграл у «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:110. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, набравший 44 очка.

В другой встрече «Детройт» на своем паркете проиграла «Чикаго» — 108:114.

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Бостон» — 101:115 (22:29, 26:23, 30:35, 23:28)

Ш: Вашингтон (17), Бриджес (17), Болл (15).

Б: Тейтум (44), Браун (15), Смарт (12).

«Детройт» — «Чикаго» — 108:114 (26:25, 30:28, 35:31, 17:30)

Д: Каннингем (22), Грант (12), Бей (12), Олиник (12).

Ч: Дерозан (36), Лавин (25), Вучевич (21).