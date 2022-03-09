«Голден Стэйт» разгромил «Клипперс» и прервал серию из 5 поражений подряд

«Голден Стэйт» обыграл «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:97.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Уорриорз» Джонатан Куминга, набравший 21 очко.

«Голден Стэйт» прервал свою серию из 5 поражений подряд, команда занимает 3-е место в таблице Западной конференции с 44 победами и 22 поражениями. «Клипперс» идут на 8-й строчке с 34 победами и 33 поражениями.

НБА

Регулярный сезон

«Голден Стэйт» — «Клипперс» — 112:97 (21:21, 33:15, 32:25, 26:36)

Г: Куминга (21), Пул, Томпсон (оба — 20)

К: Батюм (17), Кеннард, Моррис (оба — 11)