Владелец «Клипперс» пожертвует 25 миллионов долларов на создание вакцины против коронавируса
Владелец «Клипперс»? Стив Баллмер пожертвует 25 миллионов долларов организациям, работающим над вакциной против коронавируса. Как сообщает Los Angeles Times, 10 миллионов из этой суммы будут направлены в фонд экстренного реагирования медицинского универститета в Вашингтоне, а остальные — в Сиэтл, юго-восточный Мичиган и в Лос-Анджелес.
Почти все спортивные соревнования, в том числе и НБА, были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 590 тысяч человек. Умерших — 26 947, выздоровевших — 132 447. В России на данный момент 1036 случаев заражения, четыре человека умерли.
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