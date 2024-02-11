«Филадельфия» победила «Вашингтон», «Чикаго» уступил «Орландо» в овертайме
«Филадельфия» на выезде обыграла «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:113.
Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Тайриз Макси, набравший 28 очков.
В параллельных матчах «Чикаго» уступил «Орландо» в овертайме, а «Шарлотт» победил «Мемфис».
НБА
Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Филадельфия» — 113:119 (26:33, 30:26, 24:31, 33:29)
В: Джонс (25), Авдия (21 + 13 подборов), Кузма (21)
Ф: Макси (28), Хилд (23), Кансил (19 + 10 подборов)
«Орландо» — «Чикаго» — 114:108 ОТ (26:24, 26:26, 28:36, 21:15, 13:7)
О: Ф. Вагнер (36), Банкеро (19), Энтони (14 + 11 подборов)
Ч: Дерозан (28), Вучевич (26 + 17 подборов), Досунму (19)
«Шарлотт» — «Мемфис» — 115:106 (25:28, 33:21, 27:27, 30:30)
Ш: Бриджес (25), Миллер, Мичич (оба — 18)
М: Дж. Джексон (29), Г. Джексон (16), Уильямс (14)