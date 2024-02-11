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Сегодня, 05:35

«Филадельфия» победила «Вашингтон», «Чикаго» уступил «Орландо» в овертайме

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Филадельфия» на выезде обыграла «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:113.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Тайриз Макси, набравший 28 очков.

В параллельных матчах «Чикаго» уступил «Орландо» в овертайме, а «Шарлотт» победил «Мемфис».

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Филадельфия» — 113:119 (26:33, 30:26, 24:31, 33:29)

В: Джонс (25), Авдия (21 + 13 подборов), Кузма (21)

Ф: Макси (28), Хилд (23), Кансил (19 + 10 подборов)

«Орландо» — «Чикаго» — 114:108 ОТ (26:24, 26:26, 28:36, 21:15, 13:7)

О: Ф. Вагнер (36), Банкеро (19), Энтони (14 + 11 подборов)

Ч: Дерозан (28), Вучевич (26 + 17 подборов), Досунму (19)

«Шарлотт» — «Мемфис» — 115:106 (25:28, 33:21, 27:27, 30:30)

Ш: Бриджес (25), Миллер, Мичич (оба — 18)

М: Дж. Джексон (29), Г. Джексон (16), Уильямс (14)

БК Вашингтон Уизардс
БК Орландо Мэджик
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
БК Чикаго Буллз
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