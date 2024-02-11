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Сегодня, 06:15

39 очков Брансона не спасли «Нью-Йорк» от поражения в матче с «Индианой», «Атланта» обыграла «Хьюстон»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Индиана» на выезде обыграла «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:111.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Джален Брансон, набравший 39 очков.

В параллельных матчах «Хьюстон» уступил «Атланте», несмотря на трипл-дабл Джалена Грина, а «Кливленд» разгромил «Торонто».

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Хьюстон» — 122:113 (19:31, 38:18, 38:35, 27:29)

А: Маррей (34), Бэй (24), Джонсон (21)

Х: Джа. Грин (26 + 14 подборов + 10 передач), Дже. Грин (19), Холидей (18)

11 февраля. Атланта. «State Farm Arena».

«Нью-Йорк» — «Индиана» — 111:125 (27:26, 31:35, 24:30, 29:34)

Н: Брансон (39), Беркс (22), Ачиува (15)

И: Тернер (23), Халибертон (22 + 12 передач), Сиакам (19)

11 февраля. Нью-Йорк. «Madison Square Garden».

«Торонто» — «Кливленд» — 95:119 (24:30, 23:37, 26:28, 22:24)

Т: Барнс (24 + 10 подборов + 10 передач), Барретт, Дик (оба — 14)

К: Аллен (18 + 15 подборов), Мобли (17 + 11 подборов), Митчелл (15)

11 февраля. Торонто. «Scotiabank Arena».

БК Атланта Хокс
БК Индиана Пэйсерс
БК Нью-Йорк Никс
БК Хьюстон Рокетс
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