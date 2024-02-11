39 очков Брансона не спасли «Нью-Йорк» от поражения в матче с «Индианой», «Атланта» обыграла «Хьюстон»
«Индиана» на выезде обыграла «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:111.
Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Джален Брансон, набравший 39 очков.
В параллельных матчах «Хьюстон» уступил «Атланте», несмотря на трипл-дабл Джалена Грина, а «Кливленд» разгромил «Торонто».
НБА
Регулярный чемпионат
«Атланта» — «Хьюстон» — 122:113 (19:31, 38:18, 38:35, 27:29)
А: Маррей (34), Бэй (24), Джонсон (21)
Х: Джа. Грин (26 + 14 подборов + 10 передач), Дже. Грин (19), Холидей (18)
11 февраля. Атланта. «State Farm Arena».
«Нью-Йорк» — «Индиана» — 111:125 (27:26, 31:35, 24:30, 29:34)
Н: Брансон (39), Беркс (22), Ачиува (15)
И: Тернер (23), Халибертон (22 + 12 передач), Сиакам (19)
11 февраля. Нью-Йорк. «Madison Square Garden».
«Торонто» — «Кливленд» — 95:119 (24:30, 23:37, 26:28, 22:24)
Т: Барнс (24 + 10 подборов + 10 передач), Барретт, Дик (оба — 14)
К: Аллен (18 + 15 подборов), Мобли (17 + 11 подборов), Митчелл (15)
11 февраля. Торонто. «Scotiabank Arena».