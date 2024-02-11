«Сан-Антонио» уступил «Бруклину» и потерпел седьмое поражение подряд
«Бруклин» дома обыграл «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:103.
Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Кэмерон Томас, набравший 25 очков.
«Бруклин» прервал серию из трех поражений, «Сан-Антонио» уступил в седьмом матче кряду.
НБА
Регулярный чемпионат
«Бруклин» — «Сан-Антонио» — 123:103 (33:30, 27:18, 33:27, 30:28)
Б: Томас (25), Клэкстон (20 + 11 подборов), Шредер (15 + 12 передач)
С: Вембаньяма (21), Джонсон (19), Васселл (17)
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