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Сегодня, 04:25

«Сан-Антонио» уступил «Бруклину» и потерпел седьмое поражение подряд

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Бруклин» дома обыграл «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:103.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Кэмерон Томас, набравший 25 очков.

«Бруклин» прервал серию из трех поражений, «Сан-Антонио» уступил в седьмом матче кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Сан-Антонио» — 123:103 (33:30, 27:18, 33:27, 30:28)

Б: Томас (25), Клэкстон (20 + 11 подборов), Шредер (15 + 12 передач)

С: Вембаньяма (21), Джонсон (19), Васселл (17)

БК Бруклин Нетс
Сан-Антонио Спёрс
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