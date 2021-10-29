«Вашингтон» выиграл у «Атланты», «Филадельфия» обыграла «Детройт»
«Вашингтон» переиграл «Атланту» (122:111) в матче регулярного чемпионата НБА. «Уизардз» одержали четвертую победу в стартовых пяти встречах.
В другом матче «Филадельфия» выиграла у «Детройта» (110:102). «Пистонс» проиграли все четыре стартовые встречи.
НБА
Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Атланта» — 122:111 (33:32, 31:23, 36:31, 22:25)
В: Бил (27), Харрелл (25 + 13 подборов), Кузма (21), Колдуэлл-Поуп (21).
А: Коллинз (28 + 12 подборов), Реддиш (20), Янг (15 + 13 передач).
«Филадельфия» — «Детройт» — 110:102 (21:22, 31:24, 27:21, 31:35)
Ф: Эмбиид (30 + 18 подборов), Харрис (17), Макси (16).
Д: Бей (19), Грант (14), Олиник (14).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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