Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Вашингтон» выиграл у «Атланты», «Филадельфия» обыграла «Детройт»

04:38
Теги:

«Вашингтон» переиграл «Атланту» (122:111) в матче регулярного чемпионата НБА. «Уизардз» одержали четвертую победу в стартовых пяти встречах.

В другом матче «Филадельфия» выиграла у «Детройта» (110:102). «Пистонс» проиграли все четыре стартовые встречи.

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Атланта» — 122:111 (33:32, 31:23, 36:31, 22:25)

В: Бил (27), Харрелл (25 + 13 подборов), Кузма (21), Колдуэлл-Поуп (21).

А: Коллинз (28 + 12 подборов), Реддиш (20), Янг (15 + 13 передач).

«Филадельфия» — «Детройт» — 110:102 (21:22, 31:24, 27:21, 31:35)

Ф: Эмбиид (30 + 18 подборов), Харрис (17), Макси (16).

Д: Бей (19), Грант (14), Олиник (14).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
Читайте также
«Сейчас все политологи, вирусологи и бойцы ММА. Почему я проиграл, за меня уже все объяснили». Волков перед UFC 267
Ветеран НАТО описал сценарий тотальной войны с Россией
0