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Ноа стал послом «Чикаго»

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29 октября. Жоаким Ноа. Фото Twitter
29 октября. Жоаким Ноа. Фото Twitter
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Экс-центровой «Чикаго» Жоаким Ноа вернулся клуба, сообщает The Athletic. 36-летний француз заявершил карьеру в этом году. Теперь он будет работать послом «Буллз».

Церемония чествования Ноа состоялась во сегодняшнего матча руглярного чемпионата НБА «Чикаго» против «Нью-Йорка».

Напомним, Ноа провел в НБА 13 сезонов (9 за «Чикаго»). Также он выступал за «Нью-Йорк», «Мемфис» и «Клипперс».

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Евгений Козинов все материалы автора
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