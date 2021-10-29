Ноа стал послом «Чикаго»
Экс-центровой «Чикаго» Жоаким Ноа вернулся клуба, сообщает The Athletic. 36-летний француз заявершил карьеру в этом году. Теперь он будет работать послом «Буллз».
Церемония чествования Ноа состоялась во сегодняшнего матча руглярного чемпионата НБА «Чикаго» против «Нью-Йорка».
Напомним, Ноа провел в НБА 13 сезонов (9 за «Чикаго»). Также он выступал за «Нью-Йорк», «Мемфис» и «Клипперс».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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