«Нью-Йорк» обыграл «Чикаго», «Хьюстон» проиграл «Юте»
«Хьюстон» проиграл «Юте» (91:122) в матче регулярного чемпионата НБА. В других встречах «Чикаго» потерпел поражение от «Нью-Йорка» (103:104), «Даллас» выиграл у «Сан-Антонио» (104:99).
НБА
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Нью-Йорк» — 103:104 (25:27, 26:28, 22:27, 30:22)
Ч: Лавин (25), Вучевич (22), Дерозан (20).
Н: Уокер (21), Барретт (20), Рэндл (13 + 16 подборов).
«Хьюстон» — «Юта» — 91:122 (18:32, 22:29, 32:31, 19:30)
Х: Вуд (16), Шенгюн (14), Грин (13).
Ю: Богданович (19), Гобер (16 + 14 подборов), Кларксон (16).
«Даллас» — «Сан-Антонио» — 104:99 (15:25, 32:24, 29:27, 28:23)
Д: Дончич (25), Брансон (19), Финни-Смит (14).
С: Мюррэй (23 + 10 подборов), Форбс (15), Пелтль (14 + 13 подборов), Уокер (14).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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