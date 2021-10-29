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«Нью-Йорк» обыграл «Чикаго», «Хьюстон» проиграл «Юте»

05:52
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«Хьюстон» проиграл «Юте» (91:122) в матче регулярного чемпионата НБА. В других встречах «Чикаго» потерпел поражение от «Нью-Йорка» (103:104), «Даллас» выиграл у «Сан-Антонио» (104:99).

НБА

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Нью-Йорк» — 103:104 (25:27, 26:28, 22:27, 30:22)

Ч: Лавин (25), Вучевич (22), Дерозан (20).

Н: Уокер (21), Барретт (20), Рэндл (13 + 16 подборов).

«Хьюстон» — «Юта» — 91:122 (18:32, 22:29, 32:31, 19:30)

Х: Вуд (16), Шенгюн (14), Грин (13).

Ю: Богданович (19), Гобер (16 + 14 подборов), Кларксон (16).

«Даллас» — «Сан-Антонио» — 104:99 (15:25, 32:24, 29:27, 28:23)

Д: Дончич (25), Брансон (19), Финни-Смит (14).

С: Мюррэй (23 + 10 подборов), Форбс (15), Пелтль (14 + 13 подборов), Уокер (14).

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Евгений Козинов все материалы автора
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