В НБА рассказали о вариантах возобновления сезона

Комиссионер НБА Адам Сильвер заявил, что у лиги есть три варианта для возобновления чемпионата. Ранее турнир был прерван из-за вспышки коронавируса.

— Я настроен оптимистично и хочу верить, что мы сможем спасти хотя бы часть этого сезона, — сказал Сильвер в эфире программы SportsCenter на ESPN. — Может ли этот перерыв привести к тому, что сезон теперь будет начинаться на Рождество? Возможно. Мы постоянно обсуждаем эти вопросы. Варианты для возобновления сезона? Первый из них — начать играть с болельщиками, когда это можно будет сделать, и когда мы получим разрешение на это, чтобы фаны были в безопасности. Второй вариант — проведение матчей без зрителей. Третий — провести благотворительный матч или турнир, в котором будут участвовать игроки, прошедшие проверку на коронавирус. Болельщики сидят дома без прямых спортивных трансляций, им нужно немного отвлечься. Такой матч может пройти при пустых трибунах.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 218 815 человек. Умерших — 8 810, выздоровевших — 84 114 В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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