Харден не поможет «Филадельфии» в ближайших матчах

Харден не поможет «Филадельфии» в двух матчах

Новичок «Филадельфии» Джеймс Харден не выйдет на паркет в ближайших играх. Он не сыграет против «Оклахомы» и «Кливленда».

В эти выходные игрок прибудет в Филадельфию, после чего пройдет медицинское обследование. Таким образом, его дебют за «Сиксерс» может состояться во вторник — в матче против «Бостона».

В четверг, 10 февраля, стало известно, что «Филадельфия» подпишет Джеймса Хардена и Пола Миллсэпа, а «Бруклин» за них получит Бена Симмонса, Сета Карри, Андре Драммонда и два драфт-пика в первом раунде.

В пятницу, 11 февраля, президент «Филадельфии» Дэрил Мори официально объявил об обмене с «Нетс».