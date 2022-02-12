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Харден не поможет «Филадельфии» в ближайших матчах

Харден не поможет «Филадельфии» в двух матчах
Евгений Козинов
Корреспондент
Джеймс Харден стал игроком «Филадельфии».
Фото Twitter

Новичок «Филадельфии» Джеймс Харден не выйдет на паркет в ближайших играх. Он не сыграет против «Оклахомы» и «Кливленда».

В эти выходные игрок прибудет в Филадельфию, после чего пройдет медицинское обследование. Таким образом, его дебют за «Сиксерс» может состояться во вторник — в матче против «Бостона».

Джеймс Харден. «Бруклин» обменял Хардена в «Филадельфию»

В четверг, 10 февраля, стало известно, что «Филадельфия» подпишет Джеймса Хардена и Пола Миллсэпа, а «Бруклин» за них получит Бена Симмонса, Сета Карри, Андре Драммонда и два драфт-пика в первом раунде.

В пятницу, 11 февраля, президент «Филадельфии» Дэрил Мори официально объявил об обмене с «Нетс».

БК Филадельфия Севенти Сиксерс
Джеймс Харден
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