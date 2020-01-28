В честь Коби Брайанта назовут площадь в Италии

Власти города Реджо-нель-Эмилия решили назвать одну из площадей в честь трагически погибшего легендарного баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта. Брайант жил в этом городе с 10 до 12 лет, пока его отец, Джо, выступал за местную «Реджану».

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— Коби был одним из нас, он играл на площадках нашего города против одноклассников и более старших соперников, — написал на своей странице в Facebook мэр Реджо-нель-Эмилии Лука Векки. — Пока его отец был звездой в основной команде, Коби развивался в молодежной команде «Реджаны». Его улыбка и любовь к баскетболу стала частью каждого из нас, а Реджо-нель-Эмилия стала его частичкой навсегда. Коби сам говорил об этом несколько лет назад, он называл наш город домом, когда приезжал сюда. Покойся с миром, Коби, Реджо-нель-Эмилия тебя не забудет.

В воскресенье, 26 января, 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще 7 человек погибли в результате крушения вертолета в городе Калабасас близ Лос-Анджелеса.