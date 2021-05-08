Уильямсон выбыл на неопределенный срок из-за перелома пальца
01:09
Форвард «Нью-Орлеана» Зайон Уильямсон выбыл из строя на неопределенный срок. Как сообщает пресс-служба клуба, у 20-летнего американца выявлен перелом безымянного пальца левой руки.
В этом сезоне Уильямсон является лидером команды по среднему количеству очков за матч — 27,0.
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