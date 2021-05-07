Форвард «Лейкерс» Дэвис рассказал о степени серьезности травмы, полученной в матче с «Клипперс»
11:36
Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис рассказал о своем состоянии после матча регулярного чемпионата НБА против «Клипперс» (94:118).
«Знаю, что со стороны все выглядело плохо, но я чувствую себя нормально. Рассчитываю сыграть против «Портленда» в следующем матче», — приводит ESPN слова Дэвиса.
Дэвис покинул площадку в первой четверти матча с «Клипперс» из-за болей в спине. В сезоне-2020/21 форвард набирает в среднем 20,8 очка, 7,8 подбора и 2,9 передачи за матч.
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