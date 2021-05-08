Дабл-дабл Эмбиида помог «Филадельфии» обыграть «Нью-Орлеан»
04:35
«Филадельфия» переиграла «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА (109:107). «Сиксерс» одержали седьмую победу кряду.
«Филадельфия» лидирует в Восточной конференции. «Нью-Орлеан» занимает 11-ю строчку в Западной конференции.
НБА
Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Нью-Орлеан» — 109:107 (32:21, 38:33, 18:37, 21:16)
Ф: Эмбиид (37 + 13 подборов), Харрис (17), Сет Карри (16).
Н: Хэйс (19), Болл (18), Бледсоу (18).
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