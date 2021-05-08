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Дабл-дабл Эмбиида помог «Филадельфии» обыграть «Нью-Орлеан»

04:35
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«Филадельфия» переиграла «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА (109:107). «Сиксерс» одержали седьмую победу кряду.

«Филадельфия» лидирует в Восточной конференции. «Нью-Орлеан» занимает 11-ю строчку в Западной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Нью-Орлеан» — 109:107 (32:21, 38:33, 18:37, 21:16)

Ф: Эмбиид (37 + 13 подборов), Харрис (17), Сет Карри (16).

Н: Хэйс (19), Болл (18), Бледсоу (18).

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