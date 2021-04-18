Уэстбрук установил уникальный рекорд результативности в НБА

Разыгрывающий «Вашингтона» Расселл Уэстбрук установил рекорд результативности в НБА.

В матче регулярного чемпионата против «Детройта» (121:100) баскетболист сделал трипл-дабл, набрав 15 очков, 14 подборов и 11 передач. Уэстбрук сделал 15-й трипл-дабл за последние 20 матчей — это рекордный показатель в истории лиги.

Russell Westbrook (15 PTS, 14 REB, 11 AST in tonight's win) is the first player in NBA history with 15 triple-doubles over a 20-game span. @EliasSports pic.twitter.com/OOmEfmCRPn — NBA.com/Stats (@nbastats) April 18, 2021

В сезоне-2020/21 Уэстбрук сделал 25 трипл-даблов, всего в карьере на его счету 171 трипл-дабл.