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Уэстбрук установил уникальный рекорд результативности в НБА

14:27
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Разыгрывающий «Вашингтона» Расселл Уэстбрук установил рекорд результативности в НБА.

В матче регулярного чемпионата против «Детройта» (121:100) баскетболист сделал трипл-дабл, набрав 15 очков, 14 подборов и 11 передач. Уэстбрук сделал 15-й трипл-дабл за последние 20 матчей — это рекордный показатель в истории лиги.

В сезоне-2020/21 Уэстбрук сделал 25 трипл-даблов, всего в карьере на его счету 171 трипл-дабл.

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