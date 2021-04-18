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Форвард «Голден Стэйт» получил сотрясение, спасая мяч из аута

10:32
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Форвард «Голден Стэйт» Хуан Тоскано-Андерсон получил серьезную травму, спасая уходивший мяч и врезавшись в судейский стол. Игроку диагностировали сотрясение мозга и наложили несколько швов на голове, сообщает Yahoo Sports.

Инцидент произошел в середине четвертой четверти матча против «Бостона» (114:119). Мексиканцу удалось вытащить мяч из аута, после чего Стефен Карри завершил атаку «Уорриорз» точным трехочковым.

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