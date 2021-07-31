Уэстбрук объявил о переходе в «Лейкерс»

Разыгрывающий защитник «Вашингтона» Расселл Уэстбрук опубликовал в Instagram коллаж, на котором он изображен в форме «Лейкерс». В ближайшее время клуб из Лос-Анджелеса должен объявить о переходе.

«Домашняя команда. Почему бы и нет?» — написал Уэстбрук.

Ранее Уэстбрук на своей странице разметил сообщение, в котором попрощался с «Вашингтоном» и болельщиками команды: «Спасибо, Вашингтон! Вы тепло приняли меня и мою семью с самого первого дня. Все, начиная с офиса, тренерского штаба, тренеров, одноклубников и болельщиков. Благодарен за то, что вы решили дать мне шанс и поддерживали меня на каждом этапе пути. Мне повезло быть частью такой четкой организации. Вашингтон недолго был моим домом, но я всегда буду благодарен вам и всегда буду ценить этот опыт в организации. Спасибо!»

Ранее стало известно, что «Лейкерс» сделал Уэстбрука своей главной целью на это межсезонье, поэтому готов расстаться в результате обмена с Кайлом Кузмой, Монтрезом Харреллом, Кентавиусом Колдуэлл-Поупом и 22-м пиком драфта НБА-2021.

В сезоне-2020/21 Уэстбрук сыграл в 65 матчах и набирал в среднем по 22,2 очка, 11,5 подбора и 11,7 передачи.