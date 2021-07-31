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Томпсон в результате двойного обмена продолжит карьеру в «Сакраменто»

03:23
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«Бостон» обменяет центрового Тристана Томпсона в «Атланту», сообщает ESPN. За своего 30-летнего игрока «Селтикс» получат разыгрывающего Криса Данна, центрового Бруну Фернанду и пик 2-го раунда драфта-2023.

Кроме того, в обмене примет участие «Сакраменто», который заполучит Томпсона в обмен на атакующего защитника Делона Райта.

Прошлым летом Томпсон перебрался из «Кливленда» в «Селтикс». За «Бостон» он сыграл 54 матча, набирая в среднем 7,6 очка и 8,1 подбора.

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Евгений Козинов все материалы автора

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