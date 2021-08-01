«Юта» продлит контракт с Конли на три года
«Юта» продлит контракт с разыгрывающим Майком Конли, сообщает журналист Sports Illustrared Грант Афсет.
По информации источника, «Джаз» подпишут соглашение с 33-летним американцем на 3 года, по которому баскетболист заработает 60 миллионов долларов.
Mike Conley is expected to return to the Utah Jazz on a three-year, $ 60 million contract, a league source tells @MavericksSI.— Grant Afseth (@GrantAfseth) July 31, 2021
The first-time All-Star is coming off a season featuring averages of 16.2 points, 3.5 rebounds, and 6.0 assists.
Конли выступает за «Юту» с 2019 года. В сезоне-2020/21 игрок впервые в карьере попал на Матч всех звезд НБА. В регулярном чемпионате баскетболист набирал 16,2 очка, 3,5 подбора и 6,0 передач за игру. В плей-офф минувшего сезона «Юта» дошла до второго раунда Западной конференции, где уступила «Клипперс» (счет в серии — 2-4).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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