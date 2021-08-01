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«Юта» продлит контракт с Конли на три года

08:15
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«Юта» продлит контракт с разыгрывающим Майком Конли, сообщает журналист Sports Illustrared Грант Афсет.

По информации источника, «Джаз» подпишут соглашение с 33-летним американцем на 3 года, по которому баскетболист заработает 60 миллионов долларов.

Конли выступает за «Юту» с 2019 года. В сезоне-2020/21 игрок впервые в карьере попал на Матч всех звезд НБА. В регулярном чемпионате баскетболист набирал 16,2 очка, 3,5 подбора и 6,0 передач за игру. В плей-офф минувшего сезона «Юта» дошла до второго раунда Западной конференции, где уступила «Клипперс» (счет в серии — 2-4).

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Иван Торопцев все материалы автора

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