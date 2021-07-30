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Уэстбрук близок к переходу в «Лейкерс»

02:08
Расселл Уэстбрук. Фото Instagram
Расселл Уэстбрук. Фото Instagram
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Разыгрывающий защитник «Вашингтона» Расселл Уэстбрук может продолжить карьеру в «Лейкерс». По информации инсайдера Шэмса Чарании, клубы достигли определенных договоренностей по обмену 32-летнего американца.

Клуб из Лос-Анджелеса сделал Уэстбрука своей главной целью на это межсезонье, поэтому готов расстаться в результате обмена с Кайлом Кузмой, Монтрезом Харреллом, Кентавиусом Колдуэлл-Поупом и 22-м пиком драфта НБА-2021.

В сезоне-2020/21 Уэстбрук сыграл в 65 матчах и набирал в среднем по 22,2 очка, 11,5 подбора и 11,7 передачи.

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Евгений Козинов все материалы автора

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