У Дончича возник конфликт с одним из руководителей «Далласа»
Защитник «Далласа» Лука Дончич может покинуть клуб в скором времени, утверждает The Athletic.
У 22-летнего словенца сложились напряженные отношения с Бобом Вулгарисом, формально занимающим должность директора по количественным исследованиям и развитию в «Далласе», но на самом деле являющимся вторым человеком в клубе после владельца Марка Кьюбана.
По информации источника, Боб был самым влиятельным человеком во фронт-офисе «Маверикс» с момента присоединения к команде — без его одобрения не прошло практически ни одно подписание. При этом Вулгарис даже давал рекомендации по стартовому составу и ротациям главному тренеру Рику Карлайлу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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