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У Дончича возник конфликт с одним из руководителей «Далласа»

20:50
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Защитник «Далласа» Лука Дончич может покинуть клуб в скором времени, утверждает The Athletic.

У 22-летнего словенца сложились напряженные отношения с Бобом Вулгарисом, формально занимающим должность директора по количественным исследованиям и развитию в «Далласе», но на самом деле являющимся вторым человеком в клубе после владельца Марка Кьюбана.

По информации источника, Боб был самым влиятельным человеком во фронт-офисе «Маверикс» с момента присоединения к команде — без его одобрения не прошло практически ни одно подписание. При этом Вулгарис даже давал рекомендации по стартовому составу и ротациям главному тренеру Рику Карлайлу.

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Иван Шитик все материалы автора
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