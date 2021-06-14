Леброн Джеймс в следующем сезоне будет играть под 6-м номером
Форвард клуба «Лейкерс» Леброн Джеймс сменил игровой номер. В следующем сезоне он будет выступать под номером 6.
В июле в прокат выйдет фильм с его участием «Космический джем: Новое поколение», где баскетболист будет играть с 6-м номером на спине. Также под данным номером он выступал в сборной США, вместе с которой дважды стал олимпийским чемпионом (2008, 2012), и в «Майами» (2010-2014).
Под 23-м номером Джеймс выступает с начала своей карьеры в НБА. В 2003 году он подписал контракт с «Кливлендом». После периода в «Майами» он перешел в «Лейкерс», где снова взял 23-й номер. Джеймс — четырехкратный чемпион НБА, по четыре раза признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным игроком финальной серии плей-офф.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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