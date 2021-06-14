Леброн Джеймс в следующем сезоне будет играть под 6-м номером

Форвард клуба «Лейкерс» Леброн Джеймс сменил игровой номер. В следующем сезоне он будет выступать под номером 6.

В июле в прокат выйдет фильм с его участием «Космический джем: Новое поколение», где баскетболист будет играть с 6-м номером на спине. Также под данным номером он выступал в сборной США, вместе с которой дважды стал олимпийским чемпионом (2008, 2012), и в «Майами» (2010-2014).

Под 23-м номером Джеймс выступает с начала своей карьеры в НБА. В 2003 году он подписал контракт с «Кливлендом». После периода в «Майами» он перешел в «Лейкерс», где снова взял 23-й номер. Джеймс — четырехкратный чемпион НБА, по четыре раза признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным игроком финальной серии плей-офф.