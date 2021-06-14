Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг избежал перелома ноги в матче с «Милуоки»
Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг избежал перелома ноги в четвертом матче серии второго раунда плей-офф НБА против «Милуоки» (96:107), сообщает ESPN.
По информации источника, рентген не выявил у 29-летнего американца перелома. Сообщается, что у него повреждение голеностопного сустава правой ноги.
Kyrie exited to the locker room on his own power. Waiting for an update of his availability for the remainder of the game. pic.twitter.com/mJxNZ56j0f— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) June 13, 2021
Ирвинг получил травму во второй четверти четвертой игры против «Милуоки» и не смог доиграть встречу. Пятый матч состоится 15 июня, счет в серии — 2-2.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.espn.com/nba/story/_/id/31626575/brooklyn-nets-guard-kyrie-irving-exits-game-4-right-ankle-injury-x-rays-negative
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