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Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг избежал перелома ноги в матче с «Милуоки»

09:59
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Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг избежал перелома ноги в четвертом матче серии второго раунда плей-офф НБА против «Милуоки» (96:107), сообщает ESPN.

По информации источника, рентген не выявил у 29-летнего американца перелома. Сообщается, что у него повреждение голеностопного сустава правой ноги.

Ирвинг получил травму во второй четверти четвертой игры против «Милуоки» и не смог доиграть встречу. Пятый матч состоится 15 июня, счет в серии — 2-2.

Дополнительная информация:

https://www.espn.com/nba/story/_/id/31626575/brooklyn-nets-guard-kyrie-irving-exits-game-4-right-ankle-injury-x-rays-negative

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