Трипл-дабл Йокича не спас «Денвер» от поражения «Нью-Орлеану»

«Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Денвер» со счетом 113:108.

Самыми результативными на паркете стали форварды «пеликанов» Брэндон Ингрэм и Зайон Уильямсон, которые набрали по 30 очков. Центровой «Наггетс» Никола Йокич набрал 29 очков, сделал 10 подборов и 10 передач.

После этого матча «Нью-Орлеан» с 18 победами занимает 11-е место в Западной конференции, «Денвер» с 25 победами — на шестой строчке.

В другом матче «Бостон» обыграл «Орландо» со счетом 112:96. Команды занимают 6-е и 14-е места на Востоке соответственно.

НБА

Регулярный сезон

«Денвер» — «Нью-Орлеан» — 108:113 (30:22, 21:36, 29:25, 28:30)

«Бостон» — «Орландо» — 112:96 (27:31, 29:17, 33:25, 23:23)

21 марта.