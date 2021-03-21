«Хьюстон» уступил «Оклахоме» и потерпел 20-е поражение подряд
23:32
«Хьюстон» потерпел 20-е поражение подряд в регулярном чемпионате НБА. На этот раз команда проиграла «Оклахоме» — 112:114.
«Хьюстон» идет на предпоследнем месте в Западной конференции, опережая только «Миннесоту».
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«Хьюстон» — «Оклахома» — 112:114 (22:31, 40:35, 23:24, 27:24)
21 марта.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2020-2021/
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