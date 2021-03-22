«Бруклин» победил «Вашингтон», Уэстбрук оформил трипл-дабл

«Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Вашингтон» со счетом 113:106.

Самым результативным на площадке стал разыгрывающий «Уизардс» Рассел Уэстбрук, набравший 29 очков, а также сделавший по 13 подборов и передач.

После этого матча «Бруклин» с 29 победами занимает второе место в Восточнй конференции, «Вашингтон» с 15 победами — на 13-й строчке.

НБА

Регулярный сезон

«Бруклин» — «Вашингтон» — 113:106 (25:30, 38:26, 25:27, 25:23)

«Детройт» — «Чикаго» — 86:100 (25:20, 20:26, 20:29, 21:25)

«Кливленд» — «Торонто» — 116:105 (23:28, 36:29, 32:18, 25:30)

22 марта.