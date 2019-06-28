Тренеры НБА в новом сезоне получат возможность просить судей пересмотреть решение по спорному эпизоду

С сезона-2019/20 у тренеров НБА будет возможность просить судей пересмотреть решение по спорному моменту. Это правило ранее тестировалось в Лиге развития.

Тренер сможет однажды за встречу потребовать пересмотреть решение по фолам, моментам с вылетом мяч за пределы паркета и правилу голтендинг. Для использования возможности должен оставаться тайм-аут. Если специалист прав, то тайм-аут возвращается, в противном случае аннулируется.

Решения по зафиксированным фолам будут пересматривать судьи на площадке. Также будет использован центр видеоповторов НБА.