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Тренер «Детройта» Кейси попал в коронавирусный протокол НБА

22:59
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Главный тренер «Детройта» Дуэйн Кейси включен в коронавирусный протокол НБА, сообщает в своем Twitter журналист The Athletic Шэмс Чараниа.

Специалист не сможет руководить командой на ближайшем матче регулярного чемпионата НБА против «Юты». Его заметит его ассистент Рекс Каламиан.

Матч «Детройт» — «Юта» состоится в ночь на 11 января. Начало в 03.00 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное