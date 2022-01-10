Тренер «Детройта» Кейси попал в коронавирусный протокол НБА
Главный тренер «Детройта» Дуэйн Кейси включен в коронавирусный протокол НБА, сообщает в своем Twitter журналист The Athletic Шэмс Чараниа.
Специалист не сможет руководить командой на ближайшем матче регулярного чемпионата НБА против «Юты». Его заметит его ассистент Рекс Каламиан.
Матч «Детройт» — «Юта» состоится в ночь на 11 января. Начало в 03.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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