Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Филадельфия» победила «Хьюстон», «Шарлотт» обыграл «Милуоки»

06:28

«Филадельфия» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА победила «Хьюстон» со счетом 111:91.

Самым результативным в составе победителей стал Джоэл Эмбиид, набравший 31 очко. У «Рокитс» больше всех набрали Джелен Грин и Кристиан Вуд (по 14 очков).

В других матчах «Шарлотт» обыграл «Милуоки» (103:99), «Юта» уступил «Детройт» обыграл «Юту» (126:116), «Никс» взяли верх над «Сан-Антонио» (111:96), а «Бостон» в овертайме обыграл «Индиану» (101:98).

НБА

Регулярный сезон

«Хьюстон» — «Филадельфия» — 91:111 (27:36, 23:26, 22:29, 19:20)

Х:Вуд (14), Грин (14).

Ф: Эмбид (31), Драммонд (13).

«Детройт» — «Юта» — 126:116 (21:35, 27:26, 40:23, 38:32)

Д: Бей (29), Каннингэм (29).

Ю: Митчелл (31), Уайтсайд (21).

Детройт. «Little Caesars Arena».

«Шарлотт» — «Милуоки» — 103:99 (28:19, 19:29, 36:26, 20:25)

Ш: Розье (27), Болл (23).

М: Миддлтон (27) Адетокунбо (26).

Шарлотт. «Spectrum Center».

«Бостон» — «Индиана» — 101:98 ОТ (23:17, 19:22, 26:21, 21:29, 12:9)

Б: Браун (26), Тейтум (24).

И: Крэйг (19), Стивенсон (14).

Бостон. «TD Garden».

«Нью-Йорк» — «Сан-Антонио» — 111:96 (23:26, 28:23, 31:26, 29:21)

Н: Барретт (31), Фурнье (18).

С: Маррей (24), Уокер (15).

Нью-Йорк. «Madison Square Garden».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
«Мы играли против хоккейных животных». Забытая Суперсерия — Третьяк шокировал Монреаль, Харламова подло отправили в отключку
0