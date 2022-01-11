«Филадельфия» победила «Хьюстон», «Шарлотт» обыграл «Милуоки»
«Филадельфия» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА победила «Хьюстон» со счетом 111:91.
Самым результативным в составе победителей стал Джоэл Эмбиид, набравший 31 очко. У «Рокитс» больше всех набрали Джелен Грин и Кристиан Вуд (по 14 очков).
В других матчах «Шарлотт» обыграл «Милуоки» (103:99), «Юта» уступил «Детройт» обыграл «Юту» (126:116), «Никс» взяли верх над «Сан-Антонио» (111:96), а «Бостон» в овертайме обыграл «Индиану» (101:98).
НБА
Регулярный сезон
«Хьюстон» — «Филадельфия» — 91:111 (27:36, 23:26, 22:29, 19:20)
Х:Вуд (14), Грин (14).
Ф: Эмбид (31), Драммонд (13).
«Детройт» — «Юта» — 126:116 (21:35, 27:26, 40:23, 38:32)
Д: Бей (29), Каннингэм (29).
Ю: Митчелл (31), Уайтсайд (21).
Детройт. «Little Caesars Arena».
«Шарлотт» — «Милуоки» — 103:99 (28:19, 19:29, 36:26, 20:25)
Ш: Розье (27), Болл (23).
М: Миддлтон (27) Адетокунбо (26).
Шарлотт. «Spectrum Center».
«Бостон» — «Индиана» — 101:98 ОТ (23:17, 19:22, 26:21, 21:29, 12:9)
Б: Браун (26), Тейтум (24).
И: Крэйг (19), Стивенсон (14).
Бостон. «TD Garden».
«Нью-Йорк» — «Сан-Антонио» — 111:96 (23:26, 28:23, 31:26, 29:21)
Н: Барретт (31), Фурнье (18).
С: Маррей (24), Уокер (15).
Нью-Йорк. «Madison Square Garden».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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