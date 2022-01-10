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Попович вручил Дюрэнту награду за признание спортсменом года по версии Федерации баскетбола США

10:10

Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович вручил форварду «Бруклина» Кевину Дюрэнту награду за признание спортсменом 2021 года по версии Федерации баскетбола США.

Таким образом, 33-летний американец получил третью награда от Федерации баскетбола США в своей карьере. Ранее он признавался спортсменом года в 2010-м и 2016 году.

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Карен Саркисян все материалы автора
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