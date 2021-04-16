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Трехкратный чемпион НБА Уэйд приобрел долю акций «Юты»

20:16
Дуэйн Уэйд. Фото dwyanewade, Instagram
Дуэйн Уэйд. Фото dwyanewade, Instagram
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Трехкратный чемпион НБА в составе «Майами» Дуэйн Уэйд стал миноритарным владельцем акций «Юты», сообщает ESPN 16 апреля.

39-летний Уэйд планирует развивать франшизу вместе с бизнесменом Райаном Смитом. По правилам НБА, доля владения в клубе не может составлять менее 1 процента, но точные условия сделки с участием Уэйда пока не сообщаются.

Уэйд объявил о завершении карьеры в апреле 2019 года. На данный момент «Юта» является лидером Западной конференции НБА.

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