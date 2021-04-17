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«Индиана» проиграла «Юте» несмотря на дабл-дабл Сабониса

00:28
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«Юта» переиграла «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА (119:111). «Джаз» одержали четвертую победу в последних пяти играх.

Самыми результативными в составе победителей стали Боян Богданович (24 очка) и Донован Митчелл (22 очка). Центровой «Юты» Руди Гобер набрал 13 очков и собрал 23 подбора. У «Индианы» дабл-дабл оформил Домантас Сабонис (22 очка, 15 подборов).

Регулярный сезон

«Юта» — «Индиана» — 119:111 (24:32, 32:37, 33:20, 30:22)

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