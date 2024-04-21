Эмбиид избежал серьезной травмы после первого матча плей-офф против «Нью-Йорка»

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид будет доступен в следующих матчах серии против «Нью-Йорка» в первом раунде плей-офф НБА, сообщил главный тренер «Сиксерс» Ник Нерс.

«Он настоящий воин и будет продолжать сражаться. Я думаю, он абсолютно точно хочет играть», — сказал Нерс после игры.

В первой игре против «Никс» (104:111) Эмбиид, который недавно восстановился после повреждения колена, неудачно приземлился после данка во второй четверти. За игру центровой набрал 29 очков.