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Сегодня, 09:41

Эмбиид избежал серьезной травмы после первого матча плей-офф против «Нью-Йорка»

Руслан Минаев
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Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид будет доступен в следующих матчах серии против «Нью-Йорка» в первом раунде плей-офф НБА, сообщил главный тренер «Сиксерс» Ник Нерс.

«Он настоящий воин и будет продолжать сражаться. Я думаю, он абсолютно точно хочет играть», — сказал Нерс после игры.

В первой игре против «Никс» (104:111) Эмбиид, который недавно восстановился после повреждения колена, неудачно приземлился после данка во второй четверти. За игру центровой набрал 29 очков.

НБА
БК Нью-Йорк Никс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
Джоэл Эмбиид
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