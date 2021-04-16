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«Клипперс» подписали новый 10-дневный контракт с Казинсом

19:30
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«Клипперс» подписали новый 10-дневный контракт с центровым Демаркусом Казинсом, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

6 апреля Казинс подписал 10-дневный контракт с клубом из Лос-Анджелеса и сыграл с тех пор в 3 матчах, набирая в среднем по 6 очков.

В нынешнем сезоне 30-летний американец набирает в среднем 9,3 очка, 7,1 подбора и 2,2 ассиста за матч.

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