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«Денвер» в стартовом матче серии обыграл «Лейкерс», Йокич и Дэвис оформили дабл-дабл

Сергей Разин
корреспондент
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«Денвер» в стартовом матче первого раунда плей-офф НБА дома обыграл «Лейкерс» со счетом 114:103.

Самым результативным на паркете стали форвард гостей Энтони Дэвис (32 очка, 14 подборов) и центровой «Наггетс» Никола Йокич (32 очка, 12 подборов). Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 27 очков.

Счет в серии 1-0 в пользу «Денвера». Следующий матч пройдет 23 апреля.

НБА

Плей-офф. 1/8 финала

«Денвер» — «ЛА Лейкерс» — 114:103 (25:33, 32:27, 32:18, 25:25)

21 апреля. Денвер. «Ball Arena».

Счет в серии: 1-0.

БК Денвер Наггетс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
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