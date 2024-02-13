«Сан-Антонио» разгромил «Торонто», Вембаньяма сделал трипл-дабл
«Сан-Антонио» на выезде разгромил «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:99.
Центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма сделал трипл-дабл — у француза 27 очков, 14 подборов и 10 блок-шотов.
В параллельном матче «Чикаго» победил «Атланту» — 136:126.
НБА
Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Сан-Антонио» — 99:122 (28:34, 22:33, 25:36, 24:19)
Т: Дик (18), Олиник (17), Барретт (13)
С: Вембаньяма (27 + 14 подборов + 10 блок-шотов), Васселл (25), Сохан (16)
«Атланта» — «Чикаго» — 126:136 (33:26, 26:34, 33:37, 34:39)
А: Богданович (28), Хантер (23), Янг (19 + 14 передач)
Ч: Дерозан, Досунму (оба — 29), Вучевич (24 + 11 подборов)
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