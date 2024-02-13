«Индиана» проиграла «Шарлотт», «Филадельфия» победила «Кливленд»
«Филадельфия» на выезде победила «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:121.
Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Донован Митчелл, набравший 36 очков.
В параллельном матче «Индиана» уступила «Шарлотт» — 102:111.
НБА
Регулярный чемпионат
«Кливленд» — «Филадельфия» — 121:123 (33:34, 29:32, 30:25, 29:32)
К: Митчелл (36), Аллен (21 + 10 подборов), Гарленд (21)
Ф: Убре, Хилд (оба — 24), Макси (22)
«Шарлотт» — «Индиана» — 111:102 (25:24, 23:25, 33:31, 30:22)
Ш: Уильямс (21), Бриджес (20 + 10 подборов), Карри (18)
И: Тернер (22), Несмит (21), Сиакам (18)
Новости