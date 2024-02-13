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«Индиана» проиграла «Шарлотт», «Филадельфия» победила «Кливленд»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Филадельфия» на выезде победила «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:121.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Донован Митчелл, набравший 36 очков.

В параллельном матче «Индиана» уступила «Шарлотт» — 102:111.

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Филадельфия» — 121:123 (33:34, 29:32, 30:25, 29:32)

К: Митчелл (36), Аллен (21 + 10 подборов), Гарленд (21)

Ф: Убре, Хилд (оба — 24), Макси (22)

«Шарлотт» — «Индиана» — 111:102 (25:24, 23:25, 33:31, 30:22)

Ш: Уильямс (21), Бриджес (20 + 10 подборов), Карри (18)

И: Тернер (22), Несмит (21), Сиакам (18)

БК Индиана Пэйсерс
БК Кливленд Кавальерс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
БК Шарлотт Хорнетс
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