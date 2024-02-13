«Милуоки» победил «Денвер», Адетокунбо набрал 36 очков и сделал дабл-дабл

«Милуоки» дома обыграл «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:95.

Форвард хозяев Яннис Адетокунбо стал самым результативным игроком встречи и сделал дабл-дабл — у грека 36 очков и 18 подборов.

Центровой «Денвера» Никола Йокич также сделал дабл-дабл — у него 29 очков и 12 подборов.

В параллельной встрече «Нью-Орлеан» на выезде победил «Мемфис» — 96:87.

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Денвер» — 112:95 (28:23, 32:21, 31:19, 21:32)

Мил: Адетокунбо (36 + 18 подборов), Лиллард (18), Портис (13)

Д: Йокич (29 + 12 подборов), Гордон (14), Портер (11)

13 февраля. Милуоки. «Fiserv Forum».

«Мемфис» — «Нью-Орлеан» — 87:96 (26:31, 21:30, 26:25, 14:10)

Мем: Джексон (22), Кеннард, Уильямс (оба — 12)

Н: Джонс (17), Ингрэм (16), Уильямсон (14)

13 февраля. Мемфис. «FedExForum».